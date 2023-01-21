سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاسكوا

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عقد قبل ايام اجتماع حضره وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) د. رولا داشتي وبحضور كبار الموظفين من وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والمالية في مبنى الاسكوا، وقد تقرر تشكيل لجنة تقنية لتقديم مقترحات بما يتوجب تعديله على هذه الاتفاقيات كما واصدار توصيات في مجال اعادة هيكلة الرسوم الجمركية .وشدد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على "ضرورة العمل بجدية لوضع سياسات تتلاءم مع المرحلة الراهنة على الصعيدين المحلي والاقليمي، وتطوير الاقتصاد اللبناني من اقتصاد يعتمد على الاستيراد إلى اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على التصدير واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية والأجنبية"، معتبراً أنه "على الرغم من اختلاف الاتجاهات والآراء، الجميع متفق أن الوقت قد حان ليس فقط لتطوير الاتفاقيات التجارية وإبداع رؤى جديدة، بل لتوظيفها في بناء واقع اقتصادي جديد للبنان على خارطة البحر المتوسط الاقتصادية".وأوضحت "الإسكوا" في بيان أنه "على مدى العقدين الماضيين، بلغ العجز التراكمي في الميزان التجاري اللبناني أكثر من 250 مليار دولار أميركي. وفي السياق نفسه، سجل لبنان أداء متدنيا من حيث المردود التجاري لاتفاقيتي التجارة الحرة اللتين أبرمهما مع الاتحاد الأوروبي ومع البلدان العربية. هذه بعض النتائج التى وردت في موجز السياسات الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بعنوان "سياسة لبنان التجارية في حقبة إنمائية جديدة"، دعما لوزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان".