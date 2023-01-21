Advertisement

لبنان

عصابة سرقة محال ومنازل في كفررمان بقبضة شرطة البلدية

Lebanon 24
21-01-2023 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1030908-638099159550238774.jpg
Doc-P-1030908-638099159550238774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة اشخاص من التبعية السورية، يقومون بسرقة محال ومنازل عدة.
وتمكن عناصر شرطة البلدية من توقيف السارقين اثناء محاولتهم سرقة محل محي الدين للخرضوات حيث اقتادتهم الى مبنى بلدية كفررمان وخضعوا للتحقيق تحت اشراف من رئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم ابو زيد ومن ثم جرى تسليمهم الى القوى الأمنية لمتابعة التحقيق معهم.
Advertisement
وأكد رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد أن البلدية وعناصر الشرطة داخلها تعمل بشكل دؤوب على حماية أمن البلدة، سيما مع تزايد اعداد السرقات، لافتا الى حرصنا الكبير على توفير الأمن مع تكثيف عمل الشرطة نهارا والحراسة الليلية وذلك لظبط الأمن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:38 | 2023-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2023-01-21
15:22 | 2023-01-21
15:14 | 2023-01-21
14:49 | 2023-01-21
14:33 | 2023-01-21
14:08 | 2023-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website