عصابة سرقة محال ومنازل في كفررمان بقبضة شرطة البلدية

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ألقت شرطة بلدية كفررمان القبض على عصابة سرقة مؤلفة من سبعة اشخاص من التبعية السورية، يقومون بسرقة محال ومنازل عدة.وتمكن عناصر شرطة البلدية من توقيف السارقين اثناء محاولتهم سرقة محل محي الدين للخرضوات حيث اقتادتهم الى مبنى بلدية كفررمان وخضعوا للتحقيق تحت اشراف من رئيس بلدية كفررمان الحاج هيثم ابو زيد ومن ثم جرى تسليمهم الى القوى الأمنية لمتابعة التحقيق معهم.وأكد رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد أن البلدية وعناصر الشرطة داخلها تعمل بشكل دؤوب على حماية أمن البلدة، سيما مع تزايد اعداد السرقات، لافتا الى حرصنا الكبير على توفير الأمن مع تكثيف عمل الشرطة نهارا والحراسة الليلية وذلك لظبط الأمن.