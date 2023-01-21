من برلين.. مناشدة لاحتضان المزارع اللبناني وإنتاجه

شارك المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ممثلاً وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن على رأس وفد ضم الملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في المانيا عبدو مدلج ومستشار وزير الزراعة سالم درويش، في اجتماعات وزراء الزراعة في العالم في برلين – ألمانيا، في المنتدى العالمي الـ١٥ للأغذية والزراعة والاسبوع الاخضر الدولي لعام ٢٠٢٣، في حضور ٨٣ وزير زراعة من مختلف انحاء العالم والمدراء العامين للمنظمات الدولية.

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وكان عرض خلال الاجتماع الوزاري في وزارة الخارجية الالمانية في برلين، لأوضاع القطاع الزراعي والغذاء والأمن الغذائي ومكافحة الجوع في دول العالم والانظمة الغذائية المقاومة للازمات وللمناخ والصديقة للتنوع البيولوجي، وتحسين التعاون بين الدول من أجل الغذاء العالمي المستدام.

وخلال الاجتماع، نقل تحيات وزير الزراعة، وعرض أوضاع القطاع الزراعي في لبنان وتداعيات حجم عدد النازحين على الزراعة والامن الغذائي في لبنان وتداعيات الازمة الاقتصادية على المزارعين وارتفاع اسعار الطاقة ومسلتزمات الانتاج الزراعي من الادوية واللقاحات البيطرية والاسمدة والبذار والمواد العلفية.

وعرض للمشاريع التي تقوم بها الوزارة وبخاصة في المجال النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والارشاد والتعليم والثروة الحرجية، وناشد لحود وزراء الزراعة في العالم والمدراء العامين للمنظمات الدولية احتضان القطاع الزراعي في لبنان ودعم البنى التحتية الزراعية والبرامج والمشاريع وفتح الأسواق أمام المنتوجات الزراعية اللبنانية، بغية صمود المزراعين وادخال العملة الصعبة.



وعلى هامش المنتدى، عقد لحود اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الغذاء والزراعة في المانيا Cem Ozdemir، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في ايطاليا Francesco Lollobrigida، وزيرة التغير المناخي والزراعة والبيئة في الامارات العربية المتحدة مريم المهيري، وزير الزراعة والصيد البحري والغذاء في اسبانيا Luis Plamas Puchades، وزير الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا Marc Fesneau، وزيرة الزراعة والتصنيع الزراعي في كندا Marie-Claude Bibeau، وزير الزراعة والغابات والاسماك في اليابان Nomura Testuro، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي السيد علي المصيلحي، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص Costas kadis، وزير الزراعة والتنمية الريفية في لكسمبورغ Claude Haagen، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات في المغرب محمد صديقي. وكان عرض للتعاون الزراعي مع لبنان وتصدير الانتاج اللبناني الزراعي النباتي والحيواني والصناعات الغذائية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني من لبنان الى أسواق الدول.





كما عقد لحود والوفد اجتماعاً تنسيقياً مع سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب واركان السفارة، شكر لحود خلاله أديب وفريق عمل السفارة والملحق الاقتصادي عبدو مدلج على جهودهم لتحضير مشاركة لبنان في المنتدى ولفتح الاسواق في المانيا أمام المنتج اللبناني خلال السنوات الماضية، وجرى عرض كيفية متابعة التعاون بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في المانيا والانتشار اللبناني في المانيا، لزيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية الى الاسواق الالمانية.