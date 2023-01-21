جنبلاط: شرذمة المواقف بشأن الملف الرئاسيّ تتطلب حوارات مجدية

شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجياً".

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