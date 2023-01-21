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لبنان

جولة ميدانية.. نائبٌ يزورُ الحدود الجنوبيّة!

Lebanon 24
21-01-2023 | 12:29
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أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة له على الحدود اللبنانية، أن "العدو الاسرائيلي الذي لم يلتزم يوما بالقرارات الدولية والمواثيق والاعراف، يستمر باعتداءاته اليومية من خلال استمرار احتلاله للاراضي اللبنانية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وغيرها من نقاط على امتداد الحدود، وخروقاته وانتهاكاته اليومية جواً وبحراً وبراً وعلى مرأى ومسمع قوات اليونيفيل ممثلة منظمة الامم المتحدة".
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وأضاف: "كانت آخر التعديات الإسرائيلية انتهاك جيش العدو السّيادة الوطنية في منطقة سهل مرجعيون الخيام، حيث تصدى لهذه المحاولة الجيش اللبناني بصلابته وتصميمه للتصدي لهذا الخرق. إنّ لبنان بما يملك من امكانات وقدرات لدى مؤسسته العسكرية وارادة شعبه المقاوم قادر على وضع حد لأطماع العدو وهمجيته".

وتابع: "زيارتنا لمنطقة الحدود طبيعية ودائمة وخاصة في مثل هذه الظروف، لنتضامن مع الجيش الوطني بضباطه وجنوده الذين يواجهون بما يملكون من ارادة مستندة الى قوة شعبهم والتي تستطيع بمعادلتها الذهبية ان تواجه كل المحاولات وفي كل الظروف، ويبقى علينا كلبنانيين ان ننتبه الى ما يحيط بوطننا وبأننا مازلنا في دائرة الاستهداف الصهيوني، وبوحدة الموقف الداخلي وبالتمسك بعوامل وحدتنا، نستطيع حماية وطننا من اي مشروع يستهدفه، ولهذا اعادة انتظام المؤسسات اكثر من ضرورة وطنية لمواجهة التحديات التي تنتظر وطننا".
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