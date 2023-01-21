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لبنان

"قوى الأمن" تعمم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية.. ماذا كشفت عنها؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 12:37
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"بتاريخ 7-1-2023، أعلمت إدارة مستشفى الساحل مفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، انه استحضر الى قسم الطوارئ فيها شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، حنطي البشرة، معتدل البنية، طوله تقريباً 175 سنتمترا، ذو شعر كثيف لون أسود وله لحية وشارب سوداوان، وذلك جراء أصابته نتيجة حادث صدم حصل الساعة 22,30 من تاريخ 6-1-2023، في محلة أوتوستراد هادي نصر الله- تقاطع الزغلول. وقد توفي المصاب متأثراً بجراحه بتاريخ 20-1-2023، وأن الجثة موجودة في براد المستشفى المذكور.
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لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئا، الاتصال بمفرزة سير الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 451062-01، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاستلام الجثة".
 
 
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