بعد الإشكال الكبير خلال مباراته مع "الصفاء".. ماذا أعلن نادي "السلام زغرتا"؟

استنكر نادي السلام زغرتا الحادثة التي ضربت مباراة اليوم مع نادي "الصفاء" والتي استدعت تدخلاً من القوى الأمنيّة وإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق الجمهور.

وأشار النادي إلى أنّ استخدام تلك القنابل أدى إلى تسجيل حالات اختناق في صفوف اللاعبين وعدد من الإدارايين وغيرهم، لافتاً إلى أنه "لن يدّعي أو يطالب بأي تحقيق بهذا الموضوع".

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