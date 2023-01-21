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لبنان

الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

Lebanon 24
21-01-2023 | 13:39
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واصل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ارتفاعه حيث سجل ما بين 51200 و51400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 51000 و51200 ليرة للدولار الواحد.
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