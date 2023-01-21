الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم

واصل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم ارتفاعه حيث سجل ما بين 51200 و51400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 51000 و51200 ليرة للدولار الواحد.