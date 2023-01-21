Advertisement

لبنان

ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-01-2023 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1030947-638099322968174740.jpg
Doc-P-1030947-638099322968174740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم السبت، إنّه لا إمكانية لازدياد ساعات التغذية قبل يوم الأربعاء المُقبل، باعتبار أنّه حتى الآن لم يجرِ تفريغ بواخر الفيول الرّاسية في البحر وذلك بانتظار فتح الاعتمادات الخاصّة بها.
Advertisement

وأوضحت المصادر أنّ معدّل التغذية الكهربائيّة حالياً يتراوح بين 60 و 110 ميغاواط كحدّ أقصى وذلك من خلال المعامل الصغرى المربوطة بالشبكة وتحديداً المعامل الكهرومائيّة، لافتةً إلى أنّ "المعامل الأساسية والكبرى ما زالت خارج الخدمة حالياً"، وأضافت: "يوم أمس، حاولت الفرق المختصة تشغيل مجموعة ضمن معمل الجية الحراري، إلا أنّ ذلك تعذّر نتيجة عوائق فنيّة".

مع هذا، فقد كشفت المصادر أنه من المُتوقع أن يتمّ خلال يومين إعادة تشغيل مجموعة كهربائية ضمن معمل الجية وذلك باستخدام كميات ضئيلة من الفيول كانت مُوجودة في خزانات المعمل منذ وقتٍ سابق"، وأضافت: "في ما خصّ معمل الزهراني فإنه خارج الشبكة، في حين أن التجارب ما زالت مستمرة في معمل دير عمار. أما معمل الذوق فقد جرى السعي لتشغيله إلا أنّه حتى الآن ما زال خارج الخدمة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-01-22
03:52 | 2023-01-22
03:45 | 2023-01-22
03:35 | 2023-01-22
03:30 | 2023-01-22
03:29 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website