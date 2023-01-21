ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم

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وأوضحت المصادر أنّ معدّل التغذية الكهربائيّة حالياً يتراوح بين 60 و 110 ميغاواط كحدّ أقصى وذلك من خلال المعامل الصغرى المربوطة بالشبكة وتحديداً المعامل الكهرومائيّة، لافتةً إلى أنّ "المعامل الأساسية والكبرى ما زالت خارج الخدمة حالياً"، وأضافت: "يوم أمس، حاولت الفرق المختصة تشغيل مجموعة ضمن معمل الجية الحراري، إلا أنّ ذلك تعذّر نتيجة عوائق فنيّة".مع هذا، فقد كشفت المصادر أنه من المُتوقع أن يتمّ خلال يومين إعادة تشغيل مجموعة كهربائية ضمن معمل الجية وذلك باستخدام كميات ضئيلة من الفيول كانت مُوجودة في خزانات المعمل منذ وقتٍ سابق"، وأضافت: "في ما خصّ معمل الزهراني فإنه خارج الشبكة، في حين أن التجارب ما زالت مستمرة في معمل دير عمار. أما معمل الذوق فقد جرى السعي لتشغيله إلا أنّه حتى الآن ما زال خارج الخدمة".