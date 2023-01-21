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لبنان

هؤلاء يلعبون "ورقة الفوضى الأمنيّة" في لبنان.. ماذا كشف وزير الداخلية؟

Lebanon 24
21-01-2023 | 14:49
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كشف وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنّ "هناك أطرافاً سياسية تسعى للاستثمار في الفوضى الأمنيّة"، مشيراً إلى أنّ "دعاة نظام الكونفدرالية أو التقسيم فشلوا في لبنان".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم السبت، اعتبر المولوي أن "كل من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية يلعب ورقة الفوضى الأمنيّة"، داعياً إلى انتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن، وأضاف: "إتفاق الطائف أعاد انتظام الحياة الدستورية وعروبة لبنان، ويجب المسارعة لإنتخاب رئيسٍ والإستجابة لمطالب الشعب اللبناني".
وفي ما خصّ الانتخابات البلدية، فقد كشف المولوي تسعى لإنجاز هذا الإستحقاق، وقال: "مصرّون على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها".

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