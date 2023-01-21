هؤلاء يلعبون "ورقة الفوضى الأمنيّة" في لبنان.. ماذا كشف وزير الداخلية؟

كشف وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أنّ "هناك أطرافاً سياسية تسعى للاستثمار في الفوضى الأمنيّة"، مشيراً إلى أنّ "دعاة نظام الكونفدرالية أو التقسيم فشلوا في لبنان".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الحدث"، اليوم السبت، اعتبر المولوي أن "كل من يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية يلعب ورقة الفوضى الأمنيّة"، داعياً إلى انتخاب رئيس جديد بأسرع وقتٍ مُمكن، وأضاف: "إتفاق الطائف أعاد انتظام الحياة الدستورية وعروبة لبنان، ويجب المسارعة لإنتخاب رئيسٍ والإستجابة لمطالب الشعب اللبناني".

وفي ما خصّ الانتخابات البلدية، فقد كشف المولوي تسعى لإنجاز هذا الإستحقاق، وقال: "مصرّون على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها".