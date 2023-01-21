ما جديد ملف الإجتماع الرباعي في باريس بشأن لبنان؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر ديبلوماسيّة قولها إنه "لا تأكيدات بعد لحصول أيّ اجتماعٍ رباعي في العاصمة الفرنسية باريس بشأن لبنان".

صباح اليوم، ذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلاً عن مصادر ديبلوماسية من باريس أنه "لا موعد محدداً بصورةٍ نهائية لانعقاد هذا الاجتماع، انما المؤشرات ترجح انعقاده خلال الاسبوعين المقبلين".

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وأكّدت المصادر أنّ "مجرّد انعقاد الاجتماع، يؤشر الى انّ الملف اللبناني لا يزال في دائرة أولويات واهتمامات أصدقائه، وخصوصاً فرنسا، التي تضع ثقلها لإحداث انفراجات سياسية واقتصادية في لبنان".

إلا أنّ المصادر عينها لفتت الانتباه إلى أنّ "مقاربة هذا الاجتماع، ينبغي ألّا تخرج عن سياق الواقعية، وبالتالي عدم تكبير سقف التوقعات قبل انعقاده، وخصوصاً انّه في جوهره يشكّل مناسبة وفرصة جديدة لحث اللبنانيين والتمنّي عليهم مجدداً ان يبادروا سريعاً إلى انجاز استحقاقاتهم الدستورية".