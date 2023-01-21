Advertisement

لبنان

من مخاطر انتظار التسويات: ارتفاع المتاريس السياسيّة بين المسلمين والمسيحيين

Lebanon 24
21-01-2023 | 23:35
A-
A+
Doc-P-1030977-638099662486834002.jpg
Doc-P-1030977-638099662486834002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


كتب محمد علوش في" الديار": تُشير المصادر إلى أن التعويل على تسوية خارجية لبدء الحلحلة الداخلية لا يكفي لوحده، فقط يطول الإنتظار، رغم كل الحديث عن مبادرات مصرية، تركية، إماراتية، وفرنسية وقطرية، فكل هذه المبادرات لا تحقق الهدف المطلوب وهو التقارب السعودي الإيراني القادر وحده على إيجاد بعض الحلول.
Advertisement

عدم اقتراب التسوية يمكن مراقبته من خلال الوضع الإيراني، فإيران ستخضع لعقوبات اوروبية قريباً، في إشارة الى انسداد الأفق أمام الحوار النووي، ولأجل زيادة الضغط على طهران، في وقت كان الحوار الإيراني – السعودي مقتصراً على تبادل السلام، دون الكلام بأصل ما يهم المملكة وهو الملف اليمني تحديداً، وبالتالي فلا شيء قريبا بعد.
في الداخل اللبناني دعوات للتقسيم والطلاق، تندرج بحسب المصادر بإطار "الحرب الناعمة" التي تُخاض بين فريقين سياسيين أساسيين، كان لافتاً انضواء الحزب التقدمي الإشتراكي في فريق الثنائي الشيعي في ما يتعلق بالموقف من التقسيم، فهذه الدعوات التي صدرت عن القوى المسيحية، تُعتبر من حسب وجهة نظر المصادر، رفعاً للسقف ومزايدات بالشارع المسيحي، بظل الوضع القائم حالياً.
هذا التصعيد السياسي المترافق مع انسداد أفق العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، يؤدي، بظل غياب القطب السني الأساسي في البلد، الى مواجهة سياسية بين الشيعية السياسية والمسيحية السياسية، حيث لم يعد هناك علاقات تحالفية قوية مؤثرة بين أي مكون مسلم وأي مكون مسيحي، وهنا أصل العطل القائم في النظام والذي لا يمكن أن يستمر الا بإصلاح ضروري فيه.
اليوم نعيش بظل متاريس "سياسية" بين الطوائف، ما يجعل الحاجة الى رئيس مسيحي "جامع" حاجة ماسة لأجل مستقبل لبنان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:17 | 2023-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-01-22
03:52 | 2023-01-22
03:45 | 2023-01-22
03:35 | 2023-01-22
03:30 | 2023-01-22
03:29 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website