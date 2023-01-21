14
o
بيروت
o
طرابلس
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
10
o
بعلبك
o
بشري
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الإعتصام النيابي: خطوة راقية وديموقراطية أم احتلال وتمرد؟
Lebanon 24
21-01-2023
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": ما بين نَعي الموعد المُنتظر للحلقة الثانية عشرة المقبلة من مسلسل الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد، وما يمكن ان يحصل، بقيت الأنظار مشدودة الى ما يمكن ان تؤدي اليه المساعي المبذولة لتجميع الأصوات وخرق التوازن السلبي الذي عبّرت عنه الهيئة العامة في الجلسات السابقة بطريقة روتينية لم تحمل أي مفاجأة. والتي لا يمكن تبديلها ما لم يحظ أحد المرشحين بـ»نعمة الثلثين» من نصاب المجلس لإطلاق الدورات المتتالية للانتخاب التي يطالب بها النواب المعتصمون وقبلهم عدد آخر من زملائهم الذين أصرّوا على رئيس المجلس وقف الآلية المعتمدة بإقفال محاضر كل جلسة على حدة ليتسنى لهم الانتقال الى عقد الدورات الانتخابية التي تتغيّر فيها المعايير المعتمدة.
Advertisement
وإن غاصَ المراقبون في تفسير خطوة بري فقد اختلفوا حول بعض الملاحظات التي دفعت اليها ومنها على سبيل المثال لا الحصر يمكن الاشارة الى نظريتين:
الاولى تقول انها خطوة راقية وديمقراطية لو انّ في البلاد تقدير والتزام بما يقول به الدستور. وعندها يمكن القول انها يمكن ان تؤدي الى خرق الجمود القائم وتغيير قواعد اللعبة بمعزل عن التفسيرات المُعطاة للإصرار على الورقة البيضاء في مواجهة بقية المرشحين لأنها تعبّر عن استمرار إخفاء المرشح المُضمر الى حين التسوية المنتظرة بين أبناء الصف الواحد او لفرضه في مرحلة لاحقة على بقية المكونات النيابية.
وتقول الثانية انّ ما جرى يمكن اعتباره احتلالاً لمؤسسة رسمية لأنها كانت وستبقى خطوة غير مسبوقة في تاريخ المجلس. وفي إطار السباق بين الرافضين للخطوة هناك مَن فسّرها على أنها «تمرداً نيابياً» وممارسة لضغوط قد تأخذ أبعاداً خارجية اكثر من الداخلية، وخصوصاً في البلدان الراقية.
وما بين التفسيرين تجري الامور على ما هي عليه من دون أفق، خصوصاً انّ فكرة فتح قاعات المجلس لحوار نيابي بين الكتل النيابية قد لا يتحقق. فقد سبق لرئيسه ان وجّه دعوة الى ما يشبه هذه الخطوة، ولم تتحقق فكيف يمكن للأطراف المتصارعة أن تلبّي دعوة مجموعة نيابية صغيرة لم توحّد صفوفها لتكون عند حسن ظنّ من انتخبهم تحت شعار «التغيير» وثمرة ثورة أو حراك 17 تشرين قبل دعوة الآخرين الى التجاوب معهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً
09:40 | 2023-01-21
21/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
Lebanon 24
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
14:08 | 2023-01-21
21/01/2023 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:39 | 2023-01-21
21/01/2023 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
Lebanon 24
الموت يؤلمهُ.. فنانٌ لبناني شهير ينعى والدته!
07:09 | 2023-01-21
21/01/2023 07:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال لبناني يقفز من النافذة هرباً من الشرطة في البرازيل.. من هو رائف جبران المالك لسلسلة مطاعم شهيرة؟ (فيديو)
06:17 | 2023-01-21
21/01/2023 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-01-22
الاستحقاق الرئاسي.. ما بين الكباش الداخلي والشروط الدولية
03:52 | 2023-01-22
كيف علق جميل السيد على اعتصام النواب في البرلمان؟
03:45 | 2023-01-22
مشهدٌ "غير مألوف" في سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون؟
03:35 | 2023-01-22
"النفق يوشك على النهاية"... ابراهيم: لن نترك لبنان
03:30 | 2023-01-22
"ناس بسمنة وناس بزيت".. جريمة موصوفة بحق طلاب المدارس الرسمية
03:29 | 2023-01-22
عن التغذية الكهربائية والفواتير.. إليكم ما كُشف اليوم
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
22/01/2023 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
22/01/2023 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
22/01/2023 11:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact