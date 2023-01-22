ما الهدف من تسريبات "تلفزيون المنار" الرئاسية

Advertisement

لافتة كانت تسريبات "قناة المنار" عن تفاصيل اللقاء الذي حصل بين وفد قيادي من حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قبل يومين.واشارت" المنار" الى "أن وفد حزب الله استمع الى اقتراحات جنبلاط الرئاسية، لكنه أكد له أن مرشح الحزب الوحيد هو رئيس "تيار المردة"سليمان فرنجية".وبحسب مصادر مطلعة فإن تسريبات "المنار"تأتي بعد تسريبات اشتراكية تؤكد ان لجنبلاط مبادرة رئاسية سيطلقها قريبا ،ما اوحى بأن الحزب اعطاه ضوءا اخضر للبحث عن مرشح ثالث، وهذا غير صحيح.وختم المصدر" بأن تسريبات" المنار" هدفها الاساسي طمأنة فرنجية وفي الوقت ذاته ايصال رسالة واضحة الى "التيار الوطني الحر".