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لبنان

مرشح "غير رسمي" يكثف اتصالاته في هذا الاتجاه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 01:30
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يعمل النائب نعمت فرام على تكثيف اتصالاته السياسية لتسويق نفسه رئاسياً في ظل تعذر قيام رئيس"حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض بأي خرق يزيد عدد النواب الذين يدعمونه.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اتصالات فرام لا تقتصر فقط على القوى السياسية الاساسية بل ايضا على النواب المستقلين الذين يتواصل معهم النائب الكسرواني بشكل مستمر ومن دون تردد.
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وتعتبر المصادر ان إفرام لديه قدرة اكبر على زيادة عدد النواب الذين يدعموه من دون ان يضمن وصوله الى عتبة النصف زائدا واحدا.
وبحسب مصادر أخرى، فان إفرام كان وراء إرتفاع عدد أصوات " لبنان الجديد"  الى 14 في الجلسة  الانتخابية الأخيرة .
وأشار المصدر الى أن إفرام سعى الى هذا الامر مع عدد كبير من النواب ما بين مستقلين وتغييريين  من مختلف الطوائف، حيث نجح في إقناع عدد قليل منهم . كما لفت المصدر الى أن نائبا حزبيا ربما يكون ساير إفرام بعبارة "لبنان الجديد"، وختم "بأن في حال وصول عدد اوراق الاقتراع باسم "لبنان الجديد" الى حوالى العشرين صوتا يكون قد حان الوقت لإعلان إفرام ترشحه رسمياً.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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