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لبنان

سبب "لا يصدّق" وراء رفع الدعم سريعا عن حليب الاطفال

Lebanon 24
22-01-2023 | 01:45
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أشار مصدر إداري رسمي معني بملف الدعم وخاصةً على الأدوية والمواد الغذائية الى أن القرار السريع الذي إتخذ برفع الدعم عن حليب الأطفال رقم 1 و 2 هو نتيجة تحقيقات أجرتها أجهزة أمنية بيّنت  أن هناك عصابة تقوم بشراء هذه العبوات المدعومة لحليب الأطفال من مئات الصيدليات على  الأراضي اللبنانية كافة وتستخدمها في صناعة الجبنة واللبنة من الحليب بعد تذويبه وبيعها  بأسعار تنافسية.
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وقال: هذا ابرز الاسباب التي ادت الى اتخاذ قرار  رفع الدعم عن هذا الحليب

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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