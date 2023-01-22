أوساط معارضة: "باسيل ما بدو غير حالو"

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لفتت أوساط نيابيّة معارضة إلى أنّه لم يتمّ التوصّل حتّى اللحظة لمرشّحٍ مشترك مع كتلتيّ "الإعتدال الوطنيّ" و"التغيير" وبعض النواب المستقلّين الذين يرفضون دعم رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، على الرغم من تكثيف الإتّصالات معهم قبل فترة الأعياد وبعدها.وعن إمكانيّة التقارب من تكتّل "لبنان القويّ" بعد خلاف "التيّار الوطنيّ الحرّ" مع "حزب الله" على إثر مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، قالت الأوساط إنّ باسيل "ما بدو غير حالو" والدليل أنّه لم يعمد إلى تسميّة أيّ إسمٍ من داخل تكتّله، وهو مستمرّ بالتصويت بالأوراق البيضاء.