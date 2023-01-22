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لبنان

معارضو حزب الله… "ناطرين" !

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 02:45
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يشير دبلوماسي لبناني مخضرم، خلال دردشة خاصّة، إلى أنّ "جموداً دولياً طويلاً في ما يخص الإستحقاق الرئاسي في لبنان، والأمور متروكة إلى التوافق الداخلي، سيّما من قبل فرنسا"، قائلاً: " الوقت هو اللاعب الأكبر، و"معارضو حزب الله رح يضلّو ناطرين وبالآخر رح يزهقوا وممكن يسلّموا بسليمان فرنجيّة رئيس للجمهوريّة".
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لبنان

خاص

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