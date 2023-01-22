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لبنان

كيف ينظر نواب التغيير الى عدم تجاوب الشارع ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 04:45
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أبدت مرجعية نيابية تغييرية خيبتها من عدم تجاوب الفئات الشعبية والثورية والتغييرية مع دعوة "نواب التغيير" بالنزول الى أمام المجلس النيابي للتضامن مع خطوة النواب بالإعتصام داخل القاعة العامة .
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وكانت هذه القضية محور نقاش مطول بين عدد من النواب التغييريين ليل أمس داخل المجلس، معتبرين أنه من الممكن أن تكون ثقة اللبنانيين الذين صنعوا 17  تشرين بالطبقة السياسية ، وبكل التحركات والخطوات السياسية، قد فقدت.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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