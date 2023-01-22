كيف ينظر نواب التغيير الى عدم تجاوب الشارع ؟

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أبدت مرجعية نيابية تغييرية خيبتها من عدم تجاوب الفئات الشعبية والثورية والتغييرية مع دعوة "نواب التغيير" بالنزول الى أمام المجلس النيابي للتضامن مع خطوة النواب بالإعتصام داخل القاعة العامة .وكانت هذه القضية محور نقاش مطول بين عدد من النواب التغييريين ليل أمس داخل المجلس، معتبرين أنه من الممكن أن تكون ثقة اللبنانيين الذين صنعوا 17 تشرين بالطبقة السياسية ، وبكل التحركات والخطوات السياسية، قد فقدت.