الدفع بالدولار في "السوبرماركت"



بدأ "سوبرماركت" معروف بتقاضي الفاتورة بالدولار بحسب سعر الصرف الذي يُحدّده يوميّاً. فعند الوصول إلى الصندوق للمحاسبة، يُمكن للزبائن ملاحظة أنّه إلى جانب السعر النهائيّ بالليرة اللبنانيّة الذي يظهر على شاشة الكمبيوتر، هناك سعر يُوازيه بالدولار.

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