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لبنان

خلال يومين... كم إرتفع سعر الخبز؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 04:15
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بعد مطالبة وزير الإقتصاد  والتجارة امين سلام بإصدار تسعيرة جديدة لربطة الخبز بالتوازي مع إرتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 51 ألف ليرة، وارتفاع  أسعار المحروقات، لُوحظ أنّه في خلال  يومين عمدت أفران إلى بيع  ربطة الخبز بـ19 الف، ومن ثمّ بـ20 ألف ليرة، علماً أنّ الوزارة لم تُعلن عن جدول جديد للأسعار، لأنّ القمح لا يزال مدعوماً.
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لبنان

خاص

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