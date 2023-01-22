قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروع بين عدد من السيارات في منطقة "سليم سلام" في بيروت.

ووفقا للمعلومات، ادى الحادث الى مقتل أحد المواطنين بالاضافة الى سقوط عدد من الجرحى.