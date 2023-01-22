ينامون في الطريق... مشهد محزن جداً في طرابلس (صورة)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من شارع "المعرض" في طرابلس، تظهر احدى العائلات التي قام أفرادها بافتراش الأرض والنوم في العراء وذلك بسبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

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