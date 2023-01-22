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لبنان

ينامون في الطريق... مشهد محزن جداً في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
22-01-2023 | 02:44
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تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة من شارع "المعرض" في طرابلس، تظهر احدى العائلات التي  قام أفرادها بافتراش الأرض والنوم في العراء وذلك بسبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية. 
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عائلة

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