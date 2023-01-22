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لبنان

الاعتصام يدخل يومه الرابع... ماذا قال النواب من داخل المجلس النيابي؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 03:12
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يستمر الاعتصام الذي تنفذه مجموعة من النواب التغييريين لاسيما النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا داخل القاعة العامة لمجلس النواب، بهدف الضغط من اجل الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 
 
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ومع بداية اليوم الرابع للاعتصام أكد النائب ملحم خلف في حديث عبر الـ"MTV" ان: " خطوتنا حرّكت الجمود القاتل وهذا الإسترخاء غير المسؤول فرض علينا القيام بهذه الخطوة للخروج من الجمود الإنتحاري".
 
كما قالت النائبة نجاة عون" نحن في البرلمان لممارسة واجباتنا ونأمل أن يتحمّل النواب مسؤوليّتهم في انتخاب رئيس للجمهوريّة وسنبقى هنا لحين افتتاح الدورات الإنتخابيّة المتتالية".
 
وبدوره رأى النائب فراس حمدان ان "إنتخاب رئيس للجمهورية ليس حلاً سحريًّا ولكنّه بداية لبدء تحريك العجلة على كلّ المستويات والإعتصام النيابي في المجلس لا يتضمّن أيّ رسائل لأحد".
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