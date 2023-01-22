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لبنان

نائبٌ يثيرُ بلبلة في الشّارع.. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 03:15
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أثارَ أحد النوّاب، مساء أمس، حالة من البلبلة في صفوف الناشطين المُتظاهرين في وسط بيروت تضامناً مع نوّاب "التغيير" المُعتصمين في القاعة العامة للبرلمان للضغط باتجاه انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.
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وبحسب المعلومات، فإنّ الامتعاض كان شديداً من هذا النائب الذي وصل إلى نقطة اعتصام الناشطين مع عددٍ كبير من المرافقين، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين هناك من هذه الحركة الإستعراضيّة. 
وأشار بعض الناشطين إلى أنّ ما فعله هذا النائب يمثل "دعسَة ناقصة"، علماً أن لقاءه مع "نواب التغيير" المعتصمين في البرلمان لم يدم لوقتٍ طويل.
واعتبر الناشطون أن الهدف من هذه الحركة هو الظهور على الإعلام ضمن مشهد التضامن الذي يُخفي خلفه استعراضاً أمنياً غير عادي بين متظاهرين سلميين. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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