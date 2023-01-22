مشهدٌ "غير مألوف" في سوق الدولار.. ماذا فعل الصّرافون؟

مع استمرار صعود سعر الدولار في السّوق الموازية، لوحظ أن بعض الصرّافين في مناطق عديدة لجأوا إلى إعتمادِ بزّات "شبه رسمية" للظهور بها أمام الزبائن على الطرقات، في مشهدٍ غريب وغير مألوف.

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وعملياً، فقد تبيّن أنّ بعض هؤلاء الصرّافين "اندمجوا" مؤخراً في سوق الصّرف، وقد أثاروا الإنتباه بأشكالهم المختلفة عن الصرافين العاديين.

ولدى سؤال أحدهم عن هذا الأمر، قال: "هيك أرتب!".