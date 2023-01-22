إليكم سعر الدّولار في السّوق الموازية صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية صباح اليوم ما بين 51200 و51300 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.



وكان تراوح مساء أمس السّبت ما بين 51200 و51400 ليرة لبنانيّة مُقابل الدولار الأميركيّ.



Advertisement