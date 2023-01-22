عن التغذية الكهربائية والفواتير.. إليكم ما كُشف اليوم

أكّد عضو مجلس إدارة "كهرباء لبنان" طارق عبدالله أنّ "موضوع تفريغ الباخرتين المُحمَّلتين بالغاز أويل لمعملي دير عمار والزهراني، متوقفٌ على إجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة الماليّة"، مشيراً إلى أنّه "خلال أيامٍ قليلة، ستتمّ عملية التفريغ وفحص العينات".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، شدّد عبدالله على أنّ "هدف المؤسسة تأمين استدامة الـ4 ساعات كهرباء على مدى 6 أشهر بين الـ550 و 600 ميغاواط"، وأضاف: "من المفترض في المرحلة المقبلة أن تبدأ عمليات الصيانة بمعمل الزهراني، وبغضون 5 إلى 6 أشهر من المفترض أيضاً أن يُصبح المعمل على كامل الجهوزيّة مثل معمل دير عمار".



وأكمل: "لا يُمكننا اليوم توزيع الكهرباء على مناطق لا يمكن جباية الأموال منها، والمواطن لديه مسؤوليّة لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان".