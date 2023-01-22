كيف علق جميل السيد على اعتصام النواب في البرلمان؟

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غرّد النائب جميل السيد عبر "تويتر" قائلاً:" حول إعتصام بعض زملائنا النواب لإنتخاب رئيس! مع إحترامي لنواياهم الجدّية فإنّ هذا التحرُّك لن يجدي".وأضاف: "مشكلتنا اليوم مالية إقتصادية لا يحلّها إنتخاب رئيس مع بقاء الطبقة السياسية الفاسدة!".وتابع: "بداية الحل هي في الضغط الشعبي على الدول الأوروبية لكشف أموال الفساد المهرّبة إلى بنوكها وإعادتها".