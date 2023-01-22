كيف علق جميل السيد على اعتصام النواب في البرلمان؟

حول إعتصام بعض زملائنا النواب لإنتخاب رئيس!
مع إحترامي لنواياهم الجدّية فإنّ هذا التحرُّك لن يجدي.
مشكلتنا اليوم مالية إقتصادية لا يحلّها إنتخاب رئيس مع بقاء الطبقة السياسية الفاسدة!
بداية الحل هي في الضغط الشعبي على الدول الأوروبية لكشف أموال الفساد المهرّبة إلى بنوكها وإعادتها
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 22, 2023
حول إعتصام بعض زملائنا النواب لإنتخاب رئيس!
مع إحترامي لنواياهم الجدّية فإنّ هذا التحرُّك لن يجدي.
مشكلتنا اليوم مالية إقتصادية لا يحلّها إنتخاب رئيس مع بقاء الطبقة السياسية الفاسدة!
بداية الحل هي في الضغط الشعبي على الدول الأوروبية لكشف أموال الفساد المهرّبة إلى بنوكها وإعادتها