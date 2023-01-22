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لبنان

توقيف مطلوبَيْن... عملية نوعية لقوى الامن الداخلي في طرابلس

Lebanon 24
22-01-2023 | 04:51
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم.
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وبنتيجة الجهود الإستعلامية والميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة تمكنت من تحديد مكان تواجد اثنين من المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، وهما كل من:

ع.  ر. د. (مواليد عام 1994، لبناني) مطلوب بموجب /3/ مذكرات توقيف بجرائم سرقة، واطلاق نار، ومذكرتي توقيف بجرم مخدرات.
 ع. ل. ك. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، و/3/ خلاصات أحكام بجرائم مخدرات، ومخالفة أنظمة.
أعطيت الأوامر للعمل على مراقبتهما تمهيدا لتوقيفهما.



بتاريخ 19-1-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية متزامنة نتج عنها توقيف الاول في محلة باب الرمل والثاني في محلة جبل البداوي، وبتفتيشهما، ضبط بحوزة الاول كمية من مادة الماريجوانا.

أجري المقتضى القانوني بحقهما واودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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