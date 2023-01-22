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لبنان

بيان للجيش حول عملية الدهم في بلدة الكنيسة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:03
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 1 / 2023، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة – بعلبك. وقد تعرض عناصر القوة لإطلاق نار فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل المطلوبين: المواطنَين (س.ز.) و(ع.ز.)، والسوري (ف.ز.)، وإصابة المواطن المطلوب (ب.ز.) الذي نقل إلى المستشفى للمعالجة.
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ضَبطت القوة آليتين نوع غراند شيروكي، وقاذف أر بي جي وسلاحين حربيين وكمية من المخدرات والذخيرة وعتاداً عسكرياً.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
 
وكان "لبنان 24" قد أورد خبراً عن أن قوة من الجيش قد نفذت فجر اليوم عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة الكنيسة حيث تعرضت القوة لاطلاق نار من قبل مسلحين ما استدعى الرد من الجيش. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
 
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