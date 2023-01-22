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لبنان

نائبان سينضمان للمعتصمين في المجلس... من هما؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:30
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ النائبين ميشال معوّض وياسين ياسين سينضمان للنواب في المجلس مساء اليوم.
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ياسين ياسين

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