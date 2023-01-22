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لبنان

كبارة: على الأجهزة الأمنية ضبط الفلتان في طرابلس

Lebanon 24
22-01-2023 | 05:56
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عقد النائب كريم كبارة مؤتمراً صحافياً في مكتبه في طرابلس تناول فيه الوضع الأمني في المدينة، وقال: "منذ أسابيع وطرابلس تعاني من وضع أمني خطير، عمليات نشل وسرقة وتشليح، إطلاق نار واعتداء، فلا تمضي ساعة الا ونسمع خبرا من هذا النوع.  للأسف، الأمور تطورت بشكل مخيف، والواقع على الأرض أصبح أكثر دقة، رغم مناشدتنا للمسؤولين بالتحرك، وللدولة بضبط الوضع".
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أضاف: "هذا الواقع لا يمكن تبريره، نعرف وضع الأجهرة الأمنية والصعوبات التي تواجهها، ونعرف أن الوضع الاقتصادي الصعب هو عامل لزيادة الأحداث الأمنية، ولكن هذه ليست مبررات لعدم مواجهة الفلتان. صحيح أن لبنان كله يمر بأصعب مرحلة بتاريخه، ولكن طرابلس صراحة تعيش الوضع الأصعب".
واعتبر أن "الكلام عن الأمن الذاتي لا يختلف بشيء عن الكلام عن الفدرالية والتقسيم، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به"، وأضاف: "لا يمكن أن نقبل به كأبناء طرابلس التي دفع فيها الرئيس الشهيد رشيد كرامي حياته ثمن الدفاع عن منطق الدولة بوجه المشاريع المشبوهة، ولا يمكن أن نقبل به كأبناء الطائفة السنية، التي ترك لها الرئيس الشهيد رفيق الحريري إرثاً كبيراً عنوانه الايمان بوحدة البلد ومؤسساته والعيش المشترك فيه. هكذا كان تاريخنا وهكذا سنبقى. لهذا فلتتفضل الدولة وتقوم بواجباتها، وتشرف القوى السياسية وتفكر بوطنية وعقل ومنطق، بدل التعطيل وافراغ المؤسسات والتناحر ليل نهار. فمعروف من الذي يخلق المشاكل بالسياسة، ومن يوتر، ومن يشل المؤسسات ويعطلها. بعض رؤساء الكتل يريدون أن يصفوا حسابات سياسية، هم متمسكون بمناصبهم، بينما تدفع الناس الثمن، وكما يقول المثل: "ني بعدو العصي، بس نحنا يلي عم ناكلها".
 
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