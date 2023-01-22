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لبنان

آخر خبرٍ عن طقس لبنان.. هل من عاصفة آتية؟

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:01
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غداً صافياً الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. 
 
وجاء في النشرة الآتي:
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- الحالة العامة:
 
- منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة. 
 
- معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 011 الى 019 مئوية. 

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي خفيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. 
الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.

- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالاً. 

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين  50 و 75%. 

- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة. 

- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,41 
 
- ساعة غروب الشمس: 16,59.
 
 
 
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