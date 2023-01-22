آخر خبرٍ عن طقس لبنان.. هل من عاصفة آتية؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غداً صافياً الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.



وجاء في النشرة الآتي:

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- الحالة العامة:

- منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر خلال الايام المقبلة.

- معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني من 011 الى 019 مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي خفيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.





- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.



- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد إجمالاً.



- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75%.



- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.



- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,41 الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة المسائية.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 1 الى 20 درجة.- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة سرعتها من 8 الى 25 كم/س.- الانقشاع: جيد إجمالاً.- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75%.- حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء: 19درجة.- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06,41

- ساعة غروب الشمس: 16,59.