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لبنان

بري مديناً احراق القرآن الكرم في السويد: اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:20
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أدان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري سماح السلطات السويدية للسياسي الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، معتبراً تكرار مثل هذه الإستباحة للمقدسات على النحو الذي حصل أمس بقدر ما هو إعتداء على مشاعر ومقدسات أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم هو أيضاً اعتداء على كل الرسالات والكتب السماوية.
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ولفت الى ان التغاضي عن مثل هذه الأعمال المشينة والسكوت عنها تحت حجة حرية التعبير يؤسس لتعميم خطاب الكراهية والعودة الى الجاهلية البغيضة في مرحلة العالم والإنسانية بأمسّ الحاجة الى التلاقي والحوار والإقتداء بما.
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