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لبنان

سرقوا سيارة مؤهل أول من أمام منزله!

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين سرقوا سيارة المؤهل الاول في الامن العام أ. د. من نوع "شيروكي" لون زيتي  من امام منزله الكائن في سعدنايل قرب البلدية، وفروا الى جهة مجهولة.
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