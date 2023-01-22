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لبنان

الجميل بعد لقائه الراعي: نحذر من مخطط يهدف الى تعطيل مسيرة الوطن

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:38
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد قداس الأحد، الرئيس أمين الجميل الذي وصف بعد اللقاء كلام البطريرك في العظة بـ"خير الكلام"، وقال: "حبذا لو يدعونا الى تفهم خطورة الوضع والمأساة التي يعيشها الشعب والمستقبل القاتم الذي لا نعرف أين سيوصلنا وليس علينا اليوم إلا العمل على كيفية انقاذ هذا الشعب من مأساته الاجتماعية".
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ورأى أنه "من الضروري العودة على الصعيد السياسي الى اتفاق بعبدا بدلاً من اللجوء الى حوارات وابتداع مشاريع من هنا وهناك"، وأضاف: "الحوار يتخذ حجة لعدم ايجاد الحل في وقت المطلوب العودة الى الأساس والالتقاء حول المفاهيم التي تفتح المجال للسلام الحقيقي فالنقاط المتفق عليها موجودة ومن الضروري وضع جهدنا للحل والعمل وفق الضمير وهذا ما ينقذ لبنان".
 
ورداً على سؤال حول عقد حكومة تصريف الاعمال جلسات لمجلس الوزراء، حذر الرئيس الجميل من مخطط هادف لتعطيل مسيرة الوطن، وقال: "يبتدعون البدع ليصبح الفراغ الرئاسي شيئاً طبيعياً واضاف تصريف الاعمال يجب ان يترافق مع عمل جدي لانتخاب الرئيس فلا يكون البديل لينسينا الاستحقاق الرئاسي".
 
 
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