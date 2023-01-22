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لبنان

سرقة كبرى تضرب منطقة لبنانية.. لن تصدقوا ما فعله مجهولون

Lebanon 24
22-01-2023 | 06:52
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شهدت منطقة البترون خلال اليومين الماضيين عدة عمليات سرقة متنقلة بين بلدات تحوم، راشانا ومحلة بسبينا.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد شملت المسروقات أثاث ومحتويات منازل وسيارات تقدم أصحابها بشكاوى لدى مخفر درك البترون ضد مجهولين.
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وناشد أهالي المنطقة المسؤولين المعنيين العمل فوراً على اتخاذ الإجراءات العملية لحماية أرزاقهم وممتلكاتهم. 
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