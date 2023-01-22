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لبنان
متى سيلتقي باسيل بصفا؟
Lebanon 24
22-01-2023
|
07:13
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أفادت معلومات قناة الـ"إل بي سي" أن لقاء سيجمع غدًا مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
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صفا
حزب الله
باسيل
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