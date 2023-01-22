15
o
بيروت
16
o
طرابلس
6
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة للنائب عبدالله ورئيسة دائرة الرعاية في وزارة الصحة على مراكز الإقليم
Lebanon 24
22-01-2023
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندة حمادة، على عدد من المراكز الصحية الأولية في إقليم الخروب، للاطلاع على سيرعملها وتقديماتها والوقوف عند احتياجاتها ومتطلباتها.
Advertisement
المحطة الأولى، كانت في مركز برجا للرعاية الصحية الأولية - مستوصف الشهيد كمال جنبلاط، التابع للنادي الثقافي الاجتماعي، حيث كانت في استقباله رئيسة النادي ايلان دمج وموظفو المركز بحضور مدير فرع برجا في الحزب الاشتراكي فادي شبو.
وعرضت دمج لتقديمات المركز والخدمات التي يوفرها للمواطنين، وكان نقاش عن بعض الاحتياجات الملحة لا سيما أدوية الأمراض المزمنة.
وبعد ذلك، انتقل الوفد إلى مركز المطران مارون العمار الخيري، في بلدة مرج برجا، وجال في أقسامه مطلعا من دعد القزي ورويدة الدقدوقي على تقديماته، كما كانت جولة ايضا في مركز المطران إيلي بشارة الحداد للعلاجات النفسية التابع للمستوصف.
ثم زار الوفد، مركزالرعاية الأولية التابع لجمعية الوعي والمواساة الخيرية في بلدة كترمايا، وكان في استقباله، رئيس الجمعية محمد قداح، المدير العام عماد سعيد، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور، المختار وليد سعد، رئيس نادي كترمايا الثقافي محمود يونس، أعضاء الجمعية وأطباء وممرضون، وجال الوفد في مركز "الساير" للرعاية الصحية الأولية ومركزالعلاجات المساندة، والعيادات التخصصية والمراكز الصحية الأخرى التابعة للجمعية، وكان هناك شرح مفصل من مصعب سعيد حول سير العمل فيها وإعداد المستفيدين والخدمات المتوفرة، فيما أبدت الدكتور حمادة اعجابها بالمركز وما يتضمنه وحجم خدماته الصحية.
من كترمايا، انتقل الوفد إلى مستشفى شحيم الحكومي، حيث عقد لقاء مع مدير المستشفى محمد الحجاوي، بحضور سليم السيد والممرضة سعيدة العاكوم، وكانت جولة افق، حول واقع المستشفى، وأهمية دعمه وتوفير ما يلزم من الأدوية لمساعدة أكبر قدر من المواطنين.
وكانت زيارة إلى مستوصف شحيم الخيري، التابع لهيئة الإسعاف الشعبي، وكان في استقبال الوفد جمال صعب وغازي عويدات وسمير الحجار وأعضاء من الهيئة، وتم خلال اللقاء الاستماع الى شرح عن اوضاع المستوصف وتقديماته وحاجاته.
واختتم الوفد الجولة، بزيارة إلى مركز الإقليم للرعاية الصحية الأولية التابع للجمعية الاجتماعية في شحيم، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية اياد زرزور، ورئيس المركز الصحي محمد شعبان وأعضاء من الجمعية وموظفي المركز، وكانت جولة في أقسام المركز والاختصاصات المتوفرة، فضلا عن الصيدلية. وجرى النقاش حول ضرورة تزويد المركز بالأدوية وخاصة الأمراض المزمنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
12:50 | 2023-01-22
22/01/2023 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
02:30 | 2023-01-22
22/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
02:07 | 2023-01-22
22/01/2023 02:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
08:30 | 2023-01-22
22/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً حول مجمّع ويمنع المواطنين من الإقتراب... ماذا يجري؟
Lebanon 24
الجيش يضرب طوقاً أمنيّاً حول مجمّع ويمنع المواطنين من الإقتراب... ماذا يجري؟
05:38 | 2023-01-22
22/01/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:26 | 2023-01-22
بعد الإعتداء على الـ"LBCI".. هكذا علّق "التقدمي"
15:07 | 2023-01-22
"الخارجية" دانت إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد: نحذر من الإستفزازات
15:03 | 2023-01-22
قنبلة تستهدف مبنى الـ"LBCI".. هل من إصابات؟
14:47 | 2023-01-22
"الإشتراكي" دان إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد
14:30 | 2023-01-22
هل انتهى إضراب موظفي وزارة التربية؟
14:27 | 2023-01-22
أمام جنبلاط.. ماذا قال "حزب الله" عن فرنجيّة؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
22/01/2023 22:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
22/01/2023 22:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
22/01/2023 22:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact