جولة للنائب عبدالله ورئيسة دائرة الرعاية في وزارة الصحة على مراكز الإقليم

وعرضت دمج لتقديمات المركز والخدمات التي يوفرها للمواطنين، وكان نقاش عن بعض الاحتياجات الملحة لا سيما أدوية الأمراض المزمنة.وبعد ذلك، انتقل الوفد إلى مركز المطران مارون العمار الخيري، في بلدة مرج برجا، وجال في أقسامه مطلعا من دعد القزي ورويدة الدقدوقي على تقديماته، كما كانت جولة ايضا في مركز المطران إيلي بشارة الحداد للعلاجات النفسية التابع للمستوصف.ثم زار الوفد، مركزالرعاية الأولية التابع لجمعية الوعي والمواساة الخيرية في بلدة كترمايا، وكان في استقباله، رئيس الجمعية محمد قداح، المدير العام عماد سعيد، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور، المختار وليد سعد، رئيس نادي كترمايا الثقافي محمود يونس، أعضاء الجمعية وأطباء وممرضون، وجال الوفد في مركز "الساير" للرعاية الصحية الأولية ومركزالعلاجات المساندة، والعيادات التخصصية والمراكز الصحية الأخرى التابعة للجمعية، وكان هناك شرح مفصل من مصعب سعيد حول سير العمل فيها وإعداد المستفيدين والخدمات المتوفرة، فيما أبدت الدكتور حمادة اعجابها بالمركز وما يتضمنه وحجم خدماته الصحية.من كترمايا، انتقل الوفد إلى مستشفى شحيم الحكومي، حيث عقد لقاء مع مدير المستشفى محمد الحجاوي، بحضور سليم السيد والممرضة سعيدة العاكوم، وكانت جولة افق، حول واقع المستشفى، وأهمية دعمه وتوفير ما يلزم من الأدوية لمساعدة أكبر قدر من المواطنين.وكانت زيارة إلى مستوصف شحيم الخيري، التابع لهيئة الإسعاف الشعبي، وكان في استقبال الوفد جمال صعب وغازي عويدات وسمير الحجار وأعضاء من الهيئة، وتم خلال اللقاء الاستماع الى شرح عن اوضاع المستوصف وتقديماته وحاجاته.واختتم الوفد الجولة، بزيارة إلى مركز الإقليم للرعاية الصحية الأولية التابع للجمعية الاجتماعية في شحيم، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية اياد زرزور، ورئيس المركز الصحي محمد شعبان وأعضاء من الجمعية وموظفي المركز، وكانت جولة في أقسام المركز والاختصاصات المتوفرة، فضلا عن الصيدلية. وجرى النقاش حول ضرورة تزويد المركز بالأدوية وخاصة الأمراض المزمنة.