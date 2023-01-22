Advertisement

لبنان

جولة للنائب عبدالله ورئيسة دائرة الرعاية في وزارة الصحة على مراكز الإقليم

Lebanon 24
22-01-2023 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1031125-638099953237878364.png
Doc-P-1031125-638099953237878364.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندة حمادة، على عدد من المراكز الصحية الأولية في إقليم الخروب، للاطلاع على سيرعملها وتقديماتها والوقوف عند احتياجاتها ومتطلباتها. 
Advertisement
 
المحطة الأولى، كانت في مركز برجا للرعاية الصحية الأولية - مستوصف الشهيد كمال جنبلاط، التابع للنادي الثقافي الاجتماعي، حيث كانت في استقباله رئيسة النادي ايلان دمج وموظفو المركز بحضور مدير فرع برجا في الحزب الاشتراكي فادي شبو.
 
وعرضت دمج لتقديمات المركز والخدمات التي يوفرها للمواطنين، وكان نقاش عن بعض الاحتياجات الملحة لا سيما أدوية الأمراض المزمنة.
 
وبعد ذلك، انتقل الوفد إلى مركز المطران مارون العمار الخيري، في بلدة مرج برجا، وجال في أقسامه مطلعا من دعد القزي ورويدة الدقدوقي على تقديماته، كما كانت جولة ايضا في مركز المطران إيلي بشارة الحداد للعلاجات النفسية التابع للمستوصف.
 
ثم  زار الوفد، مركزالرعاية الأولية التابع لجمعية الوعي والمواساة الخيرية في بلدة كترمايا، وكان في استقباله، رئيس الجمعية محمد قداح، المدير العام عماد سعيد، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الرائد المتقاعد محمد بهيج منصور، المختار وليد سعد، رئيس نادي كترمايا الثقافي محمود يونس، أعضاء الجمعية وأطباء وممرضون، وجال الوفد في مركز "الساير" للرعاية الصحية الأولية ومركزالعلاجات المساندة، والعيادات التخصصية والمراكز الصحية الأخرى التابعة للجمعية، وكان هناك شرح مفصل من مصعب سعيد حول  سير العمل فيها وإعداد المستفيدين والخدمات المتوفرة، فيما أبدت الدكتور حمادة اعجابها بالمركز وما يتضمنه وحجم خدماته الصحية.
 
من كترمايا، انتقل الوفد إلى مستشفى شحيم الحكومي، حيث عقد لقاء مع مدير المستشفى محمد الحجاوي، بحضور سليم السيد والممرضة سعيدة العاكوم، وكانت جولة افق، حول واقع المستشفى، وأهمية دعمه وتوفير ما يلزم  من الأدوية لمساعدة أكبر قدر من المواطنين.
 
وكانت زيارة إلى مستوصف شحيم الخيري، التابع لهيئة الإسعاف الشعبي، وكان في استقبال الوفد جمال صعب وغازي عويدات وسمير الحجار وأعضاء من الهيئة، وتم خلال اللقاء الاستماع الى شرح عن اوضاع المستوصف وتقديماته وحاجاته.
 
واختتم الوفد الجولة، بزيارة إلى مركز الإقليم للرعاية الصحية الأولية التابع للجمعية الاجتماعية في شحيم، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية اياد زرزور، ورئيس المركز الصحي محمد شعبان وأعضاء من الجمعية وموظفي المركز، وكانت جولة في أقسام المركز والاختصاصات المتوفرة، فضلا عن الصيدلية. وجرى النقاش حول ضرورة تزويد المركز بالأدوية وخاصة الأمراض المزمنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2023-01-22
15:07 | 2023-01-22
15:03 | 2023-01-22
14:47 | 2023-01-22
14:30 | 2023-01-22
14:27 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website