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لبنان
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
22-01-2023
|
10:00
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سجّل سعر صرف الدّولار في السّوق الموازية عصر اليوم ما بين 51200 و51350 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 51200 و51300 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد.
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