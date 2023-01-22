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يُغادر اليوم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم الى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنوي عقده غداً الاثنين في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بناءً على دعوة نظيره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.ويُرافق الوزير القرم المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي، ويعقد اجتماعات جانبية مع نظرائه من الدول العربية بهدف تعميق التعاون بينها ولين لبنان لما فيه المصلحة العامة المشتركة.