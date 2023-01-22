Advertisement

لبنان

القرم الى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

Lebanon 24
22-01-2023 | 09:50
A-
A+
Doc-P-1031151-638100030670122172.jpg
Doc-P-1031151-638100030670122172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُغادر اليوم  وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم الى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنوي عقده غداً الاثنين في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بناءً على دعوة نظيره وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. 
Advertisement

ويُرافق الوزير القرم المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي، ويعقد اجتماعات جانبية مع نظرائه من الدول العربية بهدف تعميق التعاون بينها ولين لبنان لما فيه المصلحة العامة المشتركة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:26 | 2023-01-22
15:07 | 2023-01-22
15:03 | 2023-01-22
14:47 | 2023-01-22
14:30 | 2023-01-22
14:27 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website