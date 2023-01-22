توزيع 4000 شتلة حرجية على بلديات اقليم الخروب

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وزعت جمعية إقليم الخروب للتنمية الإجتماعية 4000 شتلة أشجار حرجية متنوعة على عدد من البلديات والجمعيات في إقليم الخروب، بمبادرة من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين.ويأتي ذلك ضمن بروتوكول تعاون بيئي بين وزارة البيئة وشركة "ولكو" التي قدمت الشتول وجمعية التحريج في لبنان التي تنسق عملية التحريج في مناطق عدة.وتهدف المبادرة الى مكافحة التغير المناخي عبر زيادة الرقع الخضراء وكذلك مواجهة القطع العشوائي والحرائق لإعادة التوازن البيئي الى الغابات والاحراج والمحميات الطبيعية في لبنان.