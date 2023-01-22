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لبنان

بيان للسفارة البريطانية حول برنامج الاحتفالات لمناسبة تتويج الملك تشارلز.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
22-01-2023 | 10:51
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وزعت السفارة البريطانية في بيروت بيانا عن تفاصيل الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث.

وجاء في البيان: "سوف يقام حفل التتويج صباح يوم السبت 6 أيار في ويستمنسر آبي في العاصمة لندن. ومن المتوقع أن يزور العاصمة عشرات آلاف الناس ليشهدوا هذه المناسبة التاريخية الفريدة، وأن يتابعها ملايين آخرين على شاشات التلفزة في أنحاء المملكة المتحدة وجميع أرجاء العالم.
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ويوم الأحد 7 أيار سوف يقام حفل موسيقي خاص في قلعة ويندسور يعرض التراث الثقافي المتنوع بمجال الموسيقى والرقص والعمل المسرحي في المملكة المتحدة. ومن أبرز الفعاليات "إنارة الأمة"، حين تنار مواقع لها دلالات رمزية بتسليط الأضواء الكشافة عليها، أو استخدام أنوار الليزر، أو عروض باستخدام الطائرات المسيرة.

كذلك ينظم أفراد المجتمعات حفلات الغداء الجماعي، "الغداء الكبير"، والاحتفالات في الشوارع في أنحاء المملكة المتحدة ودول الكومنولث. حفلات "الغداء الكبير" تنظم كل سنة في أنحاء المملكة المتحدة، وفي السنة الماضية جمعت 22 مليون جنيه إسترليني لمساعدة المؤسسات الخيرية المحلية.

وتقام في ختام الاحتفالات يوم الأحد أمسية رائعة من الغناء والرقص في الحفل الموسيقي في قلعة ويندسور بمناسبة التتويج، والذي تنظمه وتبثه هيئة بي بي سي، ويحضره جمهور من عدة آلاف من المواطنين يجري اختيارهم بموجب قرعة عامة.

وتختتم أيام الاحتفالات بمناسبة التتويج بفعالية "المساعدة الكبيرة" يوم الاثنين أيار - والذي سوف يكون إجازة خاصة أعلنها رئيس الوزراء بمناسبة تتويج جلالة الملك.

هذه الفعالية، التي تضم المؤسسات الخيرية الأكثر شعبية في بريطانيا وينظمها "تحالف معا"، تسلط الضوء على الأثر الإيجابي للعمل التطوعي على المجتمعات في أنحاء المملكة المتحدة.

وتقديرا لجلالة الملك والسنوات الطويلة التي قضاها من الخدمة العامة، تشجع هذه الفعالية المواطنين على الخروج لدعم القضايا التي لها أهمية لديهم.

سيشهد يوم "المساعدة الكبيرة" مئات الفعاليات التي تنظمها مجموعات مجتمعية ومنظمات ومؤسسات خيرية، بما فيها "الكشافة"، و"الخدمة التطوعية الملكية"، و"ناشونال تراست"، و"المؤسسة الوطنية الملكية لقوارب الإنقاذ". وسوف يُعلن مزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة في هذه الفعاليات".
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