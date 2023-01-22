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لبنان

مأساة في إقليم الخروب تنهي حياة طفل.. ما حصل مروّع!

Lebanon 24
22-01-2023 | 11:47
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نُقل الى المستشفى المركزي في مزبود - اقليم الخروب، طفل من التابعية السورية، وذلك إثر سقوطه في غرفة خاصة بمصعدٍ غير مُنجزة، ضمن أحد المباني ببلدة شحيم.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد فارق الطفل الحياة متأثراً بجروحه التي أصيب بها. 
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إقليم الخروب

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