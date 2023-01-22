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لبنان

خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2023 | 12:50
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ الحديث في الوقت الرّاهن عن رفع سعر دولار "صيرفة" هو أمرٌ جدّي بدرجة كبيرة، وذلك على اعتبار أنّ الهامش بين سعر "صيرفة" والدولار في السّوق الموازية بات كبيراً وتجاوز الـ13 ألف ليرة لبنانيّة.
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وأشارت المصادر إلى أنّ مصرف لبنان قد يُبادر في أيّ وقت إلى رفع سعر دولار "صيرفة" وذلك مثلما حصلَ قبل نحو شهرٍ من الآن حينما أصدر البنك المركزي تعميماً قضى بتعديل "صيرفة" من 31200 إلى 38 ألف ليرة لبنانية.

وعن الرقم الذي قد يصل إليه سعر المنصة، قالت المصادر: "لا يمكن حتى الآن حسم الرقم، لكن هذا الأمر يعود إلى مصرف لبنان، والأكيد أن الخسارة التي يتكبدها الأخير لن تستمر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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