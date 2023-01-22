تفاصيلٌ عن لقاء باسيل - "حزب الله" غداً.. هذا ما سيناقشه

كشفت قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أنَّ اللقاء المُرتقب يوم غدٍ الإثنين بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ووفدٍ من "حزب الله"، سيُعقد بمقرّ "التيار" في ميرنا الشالوحي.

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وأشارت المعلومات إلى أنّ وفد "حزب الله" سيضمّ مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل.



ووفقاً لـ"الجديد"، فإنّ اللقاء جرى تحديدُه بناء على طلب باسيل وليس من قبلِ "حزب الله"، موضحة أن الأخير سيستمعُ أولاً إلى طروحات رئيس "التيار" قبل الخوض بالنقاش.



وأوضحت القناة أنّ البحث سيشمل كافة المستجدّات السياسية ليُبنى على الشيء مقتضاه لجهة الإستمرار بالتحالف بين "التيار" و "حزب الله" أو الخروج من تفاهم مار مخايل بين الطرفين.



ولفتت المعلومات إلى أنّ اللقاء سيكونُ مناسبة لإقناع "حزب الله" رئيس "الوطني الحر" بالسّير بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيّة.