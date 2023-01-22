جعجع: ما يجري في السويد والكونغو انتهاك للقيم والحريات

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في تغريدة عبر تويتر ان "ما شهده العالم في الأيام الأخيرة من حرقٍ للقرآن الكريم في السويد واعتداءٍ على كنيسة في الكونغو، يُعدّ مُخالفة لطبيعة الدور البشري الحضاري، وانتهاكاً للقيم والحرّيات والمقدّسات السّماوية ولا يمكن وضعه إلا في سياق المشاريع الشمولية البائسة."

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