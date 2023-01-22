Advertisement

لبنان

شيخ العقل دان حرق القرآن الكريم في السويد: لمحاسبة المرتكب

Lebanon 24
22-01-2023 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1031188-638100150617491314.jpg
Doc-P-1031188-638100150617491314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "التصرف المتطرف بحرق القرآن الكريم في ستوكهولم - السويد"، داعيا "المؤسسات الدينية على اختلاف مذاهبها الى ادانة هذا العمل المسيء، بما له من ارتدادات سلبية على حال السلام والاخوة الانسانية التي ندعو اليها".
Advertisement
 
وطالب أبي المنى "المسؤولين في السويد بمحاسبة مرتكب هذه الخطيئة المشينة بحق الرسالات السماوية جميعها، ليكون عبرة لغيره من المتجرئين على أفعال الحقد والكراهية"، آملا "عدم القيام بردات فعل مشابهة او أعمال تسيء للأديان وتخل بالنظام العام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:36 | 2023-01-22
15:26 | 2023-01-22
15:07 | 2023-01-22
15:03 | 2023-01-22
14:47 | 2023-01-22
14:30 | 2023-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website