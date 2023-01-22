شيخ العقل دان حرق القرآن الكريم في السويد: لمحاسبة المرتكب

دان شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى "التصرف المتطرف بحرق القرآن الكريم في ستوكهولم - السويد"، داعيا "المؤسسات الدينية على اختلاف مذاهبها الى ادانة هذا العمل المسيء، بما له من ارتدادات سلبية على حال السلام والاخوة الانسانية التي ندعو اليها".

Advertisement

وطالب أبي المنى "المسؤولين في السويد بمحاسبة مرتكب هذه الخطيئة المشينة بحق الرسالات السماوية جميعها، ليكون عبرة لغيره من المتجرئين على أفعال الحقد والكراهية"، آملا "عدم القيام بردات فعل مشابهة او أعمال تسيء للأديان وتخل بالنظام العام".