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لبنان

في لبنان.. هذه آخر أرقام "كورونا" و "كوليرا"

Lebanon 24
22-01-2023 | 13:34
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المثبتة ارتفع الى 1227016، كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وفي ما خص "الكوليرا"، فقد أشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالوباء، موضحة أنّ العدد التراكمي للحالات استقر عند 671، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
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